Nascar-rijder ontslagen na racistische uitlating tijdens virtuele race

De virtuele race werd uitgezonden op het internet. Toen Nascar-rijder Kyle Larson problemen had met zijn hoofdtelefoon, richtte hij zich tot zijn technicus. "Hoor je me niet? Hey, ne...", floepte de Amerikaan eruit, ervan overtuigd dat niemand hem hoorde.

Larsons concurrenten waren verbouwereerd. "Hey Kyle, iedereen kan je horen, maat", wezen ze hem terecht. Zijn uitlating komt Larson duur te staan. Zijn team, Chip Ganassi Racing (Chevrolet) zette hem eerst op non-actief, maar toen sponsors Credit One Bank en McDonald's zich terugtrokken, kreeg Larson zijn C4.

"We maken van diversiteit en integratie een prioriteit en pikken dit soort taalgebruik niet", reageerde de Nascar. Larson, die een Japanse moeder heeft, verwierf zelf een zitje in de Nascar dankzij een integratieprogramma (Drive for Diversity).

Larson was zich wel degelijk van alle kwaad bewust. "Ik ben in de fout gegaan en heb een woord gebruikt dat nooit gebruikt mag worden. Daar zijn geen excuses voor", erkende hij.

"Toch wil ik iedereen zeggen hoe erg het me spijt. Dit is niet de manier waarop ik grootgebracht ben. Ik wil me excuseren bij mijn familie, mijn vrienden, mijn sponsors, de Nascar en vooral bij de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Ik begrijp dat de toegebrachte schade wellicht onherstelbaar is en aanvaard de de gevolgen van mijn stommiteit."

Larson won in zijn carrière 6 Nascar-races. In 2014 werd hij rookie van het jaar. Vorig jaar behaalde hij met een 6e plaats zijn beste resultaat in de eindstand. In het momenteel stilgelegde kampioenschap staat hij na 4 races op de 7e stek.