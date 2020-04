KV Oostende vecht licentie van Anderlecht dan toch niet aan

Het was al duidelijk dat KV Oostende zich niet zou neerleggen bij het niet toekennen van een licentie voor 1A, maar nu heeft de club ook officieel een verzoekschrift ingediend bij het BAS.

Er was ook sprake van om de licentie van Anderlecht in twijfel te trekken, maar dat plan laat Oostende varen. "De Licentiecommissie besliste dat Marc Coucke nog invloed uitoefent op het overnameproces, maar volgens ons is die invloed niet "beduidend", zoals verboden wordt in het bondsreglement", zegt KVO-voorzitter Frank Dierckens.

Oostende is het dus niet eens met dat oordeel van de Licentiecommissie, maar toch zal het bij het BAS niet in de tegenaanval gaan. "Het is immers essentieel dat er een akkoord wordt bereikt met Alychio (lees: Coucke) en de nv stadion over de tribunehuur en de openstaande schulden."

"We willen in de luwte werken aan een oplossing waarbij alle partijen wat water in de wijn doen en er zo voor zorgen dat er ook volgend seizoen nog profvoetbal wordt gespeeld in Oostende", blijft Dierckens strijdvaardig.