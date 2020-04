Genezen Marouane Fellaini verlaat ziekenhuis: "Lastigste ligt achter me"

Marouane Fellaini was de eerste Belgische profvoetballer die positief testte op het coronavirus.

Toen hij op 22 maart terugkeerde van Dubai naar China, vertoonde de besmette Fellaini geen al te zware symptomen. Maar hij werd wel opgenomen in het ziekenhuis, waar een behandeling opgestart werd.

Nu, ruim 3 weken later, heeft zijn Chinese club Shandong Luneng bekendgemaakt dat Fellaini het ziekenhuis in Jinan verlaten heeft.

Fellaini werd genezen verklaard, maar moet wel nog 2 weken in quarantaine blijven in zijn huis vooraleer hij mag beginnen te trainen. Dat is volgens de overheidsmaatregelen in China.