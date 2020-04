Ex-winnaar marathon Londen geschorst wegens verdacht bloedpaspoort

Daniel Wanjiru is al de 3e Keniaanse topatleet die een schorsing oploopt. Eerder liepen ook Wilson Kipsang (marathon) en Alfred Kipketer (800 meter) tegen de lamp.

Het bloedpaspoort van Wanjiru zou volgens het AIU wijzen op de aanwezigheid van verboden middelen bij de 27-jarige marathonloper.

Wanjiru is geen kleine garnaal, want in 2017 won hij nog de prestigieuze marathon van Londen. In 2018 werd hij 5e in New York. Hij is overigens geen (dichte) familie van voormalig olympisch marathonkampioen Samuel Wanjiru, die tragisch om het leven kwam.