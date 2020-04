De Weert, 1 jaar na uurrecord Campenaerts: "Once in a lifetime, voor de 2e keer"

"Met Rio is dit een mijlpaal in mijn carrière"

"Het project lag even stil door de interne wissel bij onze ploeg (John Lelangue nam het roer over bij Lotto-Soudal), maar daarna werd de draad weer opgepikt."

"Victor had ook een groep mensen rond zich die na het WK in Innsbruck in 2018 een eerste test heeft gedaan in Grenchen (Zwitserland). Die test van een halfuur was goed en toen zijn we naar de ploeg gestapt."

"Met Victor had ik sowieso al een goeie band van bij de nationale ploeg", legt De Weert uit. "Het wederzijds respect en het vertrouwen was al groot door onze samenwerking in het tijdrijden. En we hadden het gewenste succes al behaald."

"Puur persoonlijk zet ik het project van Victor nog iets hoger. Op de Spelen had ik als bondscoach ook het koersverloop, wat geluk en de tactiek nodig. In Mexico was het meer één op één. Alles was meetbaar en je bent er dichter bij betrokken. Het staat net dat tikkeltje hoger."

De Weert was als performance manager bij Lotto-Soudal een belangrijke schakel in het radarwerk rond Campenaerts. "Dat uurrecord is samen met het goud van Greg Van Avermaet op de Spelen in Rio een mijlpaal in mijn nog korte carrière als ploegleider."

"In die periode was dat één lange rush, een jaar later blijft het indrukwekkend wat Victor daar gepresteerd heeft. Hij heeft het record niet alleen verbeterd, hij is ook door die magische grens gegaan."

"Het is best grappig", mijmert Kevin De Weert. "Enkele dagen geleden zag ik het bord thuis nog staan: 55,089 kilometer in één uur. Dat blijft onwezenlijk."

Terugblik op het uurrecord van Victor Campenaerts in ons jaaroverzicht van 2019:

"Het kon twee kanten uitgaan"

Het project concretiseren was geen opdracht die op 1, 2, 3 in kannen en kruiken was. "Het was vanzelfsprekend geen goedkope onderneming. We hebben alles gekregen wat we wilden, maar geen enkele ploeg heeft zo'n budget op overschot staan."

"Er zijn uiteraard wel discussies geweest, ook omdat Victor in december door knieproblemen amper had kunnen fietsen en we wilden het record in april al aanvallen. Het kon dus twee kanten uitgaan en wellicht was de ontlading achteraf daarom ook zo groot. Er was heel veel druk, druk die we onszelf ook hadden opgelegd."

De aanvalspoging kreeg steeds meer vorm en Mexico, meer bepaald de piste van Aguascalientes, werd the place to be.

"We waren daar zo'n 3 weken met 5 mensen en Victor had alles wat hij nodig had. Het was een hele uitdaging met een vrij beperkte kring. Als zo'n onderneming dan lukt, dan is het des te intenser."