De Gendt: "Áls de Tour doorgaat, dan wordt dat de eerste koers"

Teuns: "We zijn al voorbereid op het allerslechtste"

Dylan Teuns en Thomas De Gendt hebben het nieuws over het (meer dan waarschijnlijke) uitstel van de Tour de France bijna gelaten opgenomen. "We zijn inmiddels al voorbereid op het allerslechtste", zegt Teuns. "Mentaal is het moeilijk dat het nu weer opschuift", klinkt het toch bij De Gendt. "Maar we moeten ermee leven dat dit een paar keer zal gebeuren. Het is belangrijk dat we dat virus kunnen verslaan." "Ik zal pas echt over goed nieuws spreken als er dit jaar nog gekoerst kan worden. En als dat niet lukt, dan zullen we ons daar naar schikken."

"Verschil tussen rollen en buiten rijden is snel weggewerkt"

Teuns hoopt dat er toch ook nog enkele koersen georganiseerd kunnen worden vóór de Tour. "Zonder wedstrijdritme meteen de Tour rijden, dat wordt voor veel renners een lastig verhaal. Al zit ik wel met een scenario in mijn hoofd dat er voor begin augustus niet gekoerst wordt." Bij De Gendt is dat scenario zelfs heel realistisch. "Als de Tour al doorgaat, dan zal het de eerste wedstrijd zijn. Ik denk niet dat er pakweg nog een Dauphiné of Ronde van Zwitserland aan zal voorafgaan." In wiens voordeel zou zo'n bijzondere voorbereiding dan spelen? "Het klopt dat er nu renners zijn die nog buiten kunnen fietsen en anderen enkel binnen op hun rollen kunnen trainen. Tosh Van der Sande zit in Spanje en rijdt nu 10 à 15 uur per week. Maar dat is uiteindelijk niet zoveel minder dan wij. Dat verschil zal dus wel meevallen." "Ik ga er ook vanuit dat die jongens niet nog eens 4 maanden zullen binnen moeten blijven. Als dat wel zo is, dan zal er van de Tour sowieso geen sprake zijn. Als je 2 maanden buiten kunt rijden, is dat verschil met hier weggewerkt. Bovendien heb je in landen als Spanje, Italië, Frankrijk of Colombia nog de mogelijkheid om bergop te trainen. Dan kun je wattages rijden die ik hier langs de Schelde nooit haal."

"Misschien wedstrijden simuleren met de Lotto-ploegmaats?"

Dylan Teuns vreest geen drastische ineenstuiking van zijn conditie. "Ik doe vooral toertjes op mijn eentje. Dat is eigenlijk hetzelfde als tijdens het seizoen. Veel hoef ik dus niet aan te passen." Dat zal anders worden zodra er wel een datum wordt geprikt voor onder meer de Tour. "Pas dan kun je beginnen te plannen en wedstrijdgericht gaan rijden", zegt De Gendt. "Dan ga je weken van 25 à 30 uur trainen en moet je op een of andere manier wedstrijden simuleren. Als we dan al in groep mogen trainen, dan kunnen we met de Belgische jongens van Lotto wedstrijdjes rijden om elkaar te testen. Maar dan kijk ik al ver in de toekomst."

Ik was zwaar ontgoocheld dat ik voor het 2e jaar op een rij mijn debuut in de Ronde van Vlaanderen moest uitstellen. Dylan Teuns

Hoe zou de rest van het jaar er dan uitzien voor...

...Dylan Teuns: "Het plan is om als superhelper van Landa naar de Tour te trekken en dus niet meer als vrijbuiter (vorig jaar won hij zo een rit, red). Al zijn er dan misschien toch kansen. Ik kan me in de rol wel vinden. Ik wil nog niet de druk van een klassement te moeten rijden. Dat schuif ik nog een paar jaar voor mij uit. Ik was wel zwaar ontgoocheld dat ik voor het 2e jaar op een rij mijn debuut in de Ronde van Vlaanderen hebben moeten uitstellen. Misschien weer voor een jaar, maar hopelijk krijg ik later dit jaar toch nog een kans." ...Thomas De Gendt: "Ik heb vorig jaar de 3 grote rondes gereden - vooral omdat ik dat gewoon eens wou doen - maar dat zou met de huidige planning niet meer mogelijk zijn. De Tour zal er voor mij sowieso bij zijn. De Vuelta die er meteen op volgt, wordt dan te lastig. Een combinatie met de Giro lijkt me wel haalbaar."

Retro 2019: Dylan Teuns wint op La Planche des Belles Filles