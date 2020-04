"Op nieuwe kalender valt Tour in augustus, Vuelta in september en Giro in oktober"

Marca: "Tour in de eerste 3 weken van augustus"

De UCI is druk in de weer met het samenstellen van een nieuwe kalender. Tot minstens 1 juni wordt er zeker al niet gekoerst. Voor de resterende koersmaanden zoeken de UCI en de stakeholders vooral naar een plek voor de grote rondes en de monumenten.

Sinds gisteren weten we dat de Tour sowieso verplaatst zal worden, want in Frankrijk heeft president Macron grote evenementen met publiek - zoals sportmanifestaties en muziekfestivals - verboden tot midden juli.

Maar wanneer wordt de Tour dan wel gereden? De Spaanse sportkrant Marca heeft bronnen dicht bij de kalendermakers en kwam het volgende te weten: "De 3 grote rondes zijn tot een pact gekomen."

"De Tour staat nu ingepland in de eerste 3 weken van augustus, de Vuelta wordt gereden in september en de Giro in oktober. Als het coronavirus geen roet in het eten gooit natuurlijk."

"De 3 grote rondes zullen geen etappes inleveren, ook op de nieuwe kalender tellen ze elk 3 koersweken", schrijft Marca. "Er zal ook minstens een week liggen tussen het einde van de ene grote ronde en het begin van de andere grote ronde."