"Als de Tour doorgaat, is het wielerseizoen voor 70 à 80 procent gered"

"2 weken Giro of Vuelta in plaats van 3?"

De Internationale Wielerunie UCI is druk in de weer met het samenstellen van een nieuwe kalender. De Tour zou opschuiven naar augustus, de Vuelta naar september en de Giro naar oktober.

Christophe Vandegoor: "Dan vraag ik me af wanneer ze het wereldkampioenschap, normaal gezien eind september, programmeren. Daarom vermoed ik dat de UCI aan het nadenken is over een kortere Vuelta of Giro. Dat worden dan wedstrijden van 2 in plaats van 3 weken."

Renaat Schotte: "Die discussie wordt al enkele jaren gevoerd, maar niemand wil inbinden. Omdat je dan minder streken, steden of dorpen aandoet. Dat maakt deel uit van het financieringsmodel van een grote ronde."

Vandegoor: "Juist, in de Tour betaal je gemiddeld 80.000 euro voor de start van een etappe en meer dan 100.000 euro voor een aankomst."

Schotte: "En dan hebben we het nog niet over "Le Grand Départ". Dat gaat over miljoenen."