Zijn Van Avermaet en Naesen buitenkansen? Lefevere: "Je weet niet of je in 2021 nog bestaat"

Het peloton telt dit jaar 19 WorldTour-teams en Patrick Lefevere, ploegbaas van Deceuninck-Quick Step, hoopt dat ook volgend seizoen nog 19 teams aan boord zijn. "Ik wens niemand het slechte toe. Wat er nu gebeurt bij CCC of een ander team, dat kan mij over 4 maanden ook overkomen", vertelde hij gisteren in De Tribune. Volgens Michel Wuyts mogen we het herstelvermogen van mensen en teams niet onderschatten, maar Lefevere gaf snel tegengas. "Er wordt nu ook niet meer gesproken over transfers." "Sorry voor de jongens die einde contract zijn, maar wie gaat er nu over transfers praten? Er is er één die het gewaagd heeft om me al te bellen. Je weet nog niet eens of je volgend jaar bestaat." Lefevere heeft altijd een neus voor buitenkansen gehad. "Maar dit soort buitenkansen wil ik absoluut niet. Ik kijk eerst en vooral naar de renners die bij mij einde contract zijn. Ik heb altijd gezegd dat ik nooit schop op mensen die op de grond liggen." "Wat ik dan zal doen als Greg Van Avermaet naar mij belt? Dat is iets anders." "Of ik dan niet aan hem denk? Ik denk aan niets, eerlijk gezegd. Ik probeer mijn energie te sparen voor de momenten waarop het nodig is."

"Ik heb te doen met mijn jongens die einde contract zijn"

Wat met de rennerskern voor volgend seizoen? Kan Patrick Lefevere eventueel saneren of afslanken? "Vorig jaar was het zwaarste onderhandelingsjaar, want toen waren 18 van de 25 renners einde contract. Nu zal de onderhandelingsronde niet zo zwaar zijn." "Ik heb wel te doen met de jongens die einde contract zijn: Iljo Keisse, Dries Devenyns, Yves Lampaert en Bob Jungels. We zullen zien wat de markt doet. De markt zal alles bepalen." "Wat ik veel interessanter vind dan eventuele verschuivingen bij de voorjaarsfiguren, is een accentverschuiving naar de ronderenners", pikte Michel Wuyts in over de aanwervingspolitiek van Deceuninck-Quick Step. "Je hebt Remco Evenepoel en Julian Alaphilippe: je moet hen meer en meer dienen. Dat wordt toch het wezenlijke van jouw ploeg? Het kan best zijn dat je het gehad hebt met dat voorjaar en dat het nu echt wel tijd is om de Tour te winnen", wierp Wuyts Lefevere voor de voeten. "Ik ben geen pretentieuze zot: Jumbo-Visma kan met 4 renners in de top 5 eindigen, Ineos heeft een dubbel budget. Maar ik ben wel bezig met bouwen", antwoordde Lefevere. Wuyts: "Je moet niet de Vincent Kompany van de koers worden. Het is net omgekeerd: Kompany moet de Lefevere van het voetbal worden."

Goudhaantjes Evenepoel en Alaphilippe.

Advies van Wuyts: "Ik zou Naesen als eerste nemen"

Over Greg Van Avermaet liet Patrick Lefevere het achterste van zijn tong niet zien, over Oliver Naesen wel? De boezemvriend van Van Avermaet is ook al einde contract. "Ik heb 3 maanden geleden een interview met Naesen gelezen en tijdens de coronacrisis heb ik nog een gesprek gezien: hij is al helemaal veranderd van gedacht", vertelde Lefevere over de AG2R-renner. "Het is houden wat je hebt." "Als ik in de schoenen van Patrick zou staan, dan zou ik aan een nieuw voorjaarsteam beginnen en zou ik Naesen als allereerste renner nemen", sprak commentator Michel Wuyts. "Naesen kan zo'n koers winnen, zeker in dat ploegconcept. Je hebt aan hem ook een kanjer in een grote ronde. Hij cijfert zich volledig weg. En ik ken niemand die zichzelf zo goed verkoopt. Publicitair is hij geweldig interessant." "Wat ik met dat advies zal doen? Ik sla het op", glimlachte Lefevere.

Oliver Naesen is einde contract bij AG2R.