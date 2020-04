In de tijd van Roger De Vlaeminck hoefden we Parijs-Roubaix niet te schrappen voor het coronavirus. In 2002 gaf de 4-voudige winnaar commentaar tijdens de wielerklassieker. Samen met Michel Wuyts ontdekte Roger zijn opvolger: Tom Boonen. Hij werd 3e, na Johan Museeuw en de Duitser Wesemann.