Valt jouw trainingsdoel weg? Met deze tips van Paul Van Den Bosch blijf je gemotiveerd!

Was jij in volle voorbereiding op de Antwerp 10 Miles of een andere loopwedstrijd? En is je motivatie ver te zoeken nu alles wordt afgelast door de coronacrisis? "Dat is normaal, je kijkt in een zwart gat en moet lichtpuntjes zien te vinden", zegt sportcoach Paul Van Den Bosch van Energy Lab. Hoe je die lichtpuntjes vindt, somt hij op deze pagina op in de vorm van 5 handige tips.

De 5 tips kort samengevat:

Stel zelf (realiseerbare) tussendoelen op

Neem deel aan evenementen op virtuele platformen (bv. Keep Moving.eu)

Onderhoudstraining is voldoende in deze periode Doe alternatieve trainingen Besef dat je het voor je gezondheid moet doen

Tip 1: Stel zelf tussentijdse doelen op

Weinig mensen kunnen het opbrengen om te blijven werken voor een doel dat er niet is, maar helemaal stoppen is uit den boze. Daarom is het aan te raden om (realiseerbare) tussendoelen op te stellen. We weten niet hoe lang deze lockdown nog zal duren. Langetermijndoelen zijn er dus niet, dus moeten we overschakelen naar kortetermijndoelen. Zo beleef je toch een vorm van succes wanneer je een doel haalt. Wat kan een tussendoel zijn? Neem bijvoorbeeld om de 2 weken de tijd op van je looptraining van 5 kilometer. Probeer elke keer je tijd te benaderen, eventueel zelfs te verbeteren. Zo zie je ook telkens hoe het zit met je huidige conditie.

We moeten overschakelen naar doelen die op kortetermijn realiseerbaar zijn. Paul Van Den Bosch

Tip 2: Neem deel aan virtuele evenementen op een online platform

Online platformen zoals Keep Moving, Zwift of BKool kunnen ook een goede manier zijn om motivatie te vinden. Je kan er deelnemen aan virtuele evenementen. Bij een initiatief als keepmoving.eu kan je als doel stellen om x aantal kilometer van een virtueel evenement binnen een aantal dagen gewandelend, gelopen of gefietst te hebben. Als je het haalt, krijg je een virtuele medaille die naar een zorgverlener gaat. Dat kan heel motiverend werken. Succesbeleving is hier het codewoord.

BKool is het platform waarop de virtuele Ronde van Vlaanderen dit jaar gereden werd.

Tip 3: Onderhoudstrainingen zijn voldoende

Je hoeft niet op hetzelfde niveau te blijven trainen zoals je zou doen voor de wedstrijd die je in gedachten had. Besef dat je met onderhoudstrainingen ook in conditie kunt blijven. Dat houdt in: trainen aan 60% van je normale intensiteit en volume. Natuurlijk mag je ook meer trainen, ergens tussen 60% en 100%. Ik stel je meteen gerust: uit onderzoek is gebleken dat je zelfs na maanden van onderhoudstrainingen relatief goed in conditie kunt blijven en weinig van je prestatiepotentieel zult verliezen. Het is dus niet zo dat alles wat je hebt opgebouwd verloren zal gaan. En als er over een tijd toch opnieuw wedstrijden in zicht komen, kan je binnen een beperkt aantal weken ook snel helemaal terug in vorm geraken.

Ook door te trainen aan 60% kan je in conditie blijven. Paul Van Den Bosch

Een voorbeeld: iemand loopt normaal 60 kilometer per week waarvan 6 kilometer intensief. Als je dan terugvalt op onderhoudstraining doe je 36 kilometer per week waarvan 1 kilometer intensief.

Tip 4: Doe alternatieve trainingen

Alternatieve trainingen kunnen tijdens deze periode heel uitdagend zijn. We illustreren opnieuw met een voorbeeld. Als langeafstandsloper kan het leuk zijn om de mountainbike eens te ontdekken. Je traint daarbij eigenlijk dezelfde energiesystemen, want het is ook een duursport. Doorbreek met andere woorden dus je klassieke trainingspatroon. Je kan perfect als loper eens een week gaan moutainbiken. Je kan daarin dezelfde intensiteit leggen, maar ook eens de kans grijpen om andere spiergroepen te trainen. Ook een combinatie van je eigen en een alternatieve sport kan heel interessant zijn.

Probeer eens een mountainbiketraining.

Tip 5: Doe het voor je gezondheid

Deze laatste tip is misschien wel de belangrijkste van allemaal: besef dat je het voor je gezondheid moet doen. Daar moet je motivatie in zien te vinden. Het is heel belangrijk dat je het voor je gezondheid doet, omdat er een heel sterke link is tussen het fysieke en het mentale aspect.. Sporters die fysiek

sterk zijn, zullen ook mentaal veerkrachtiger zijn, en een sporter die mentaal

sterk is zal fysiek sneller recupereren. Ik vind "blijfsporten" een geweldig initatief. Het is nog nooit gebeurd dat we mensen zo vaak blijven aanraden om te gaan of te beginnen sporten. Ik hoop echt dat we dat met z'n allen na deze coronacrisis nog steeds zullen doen.