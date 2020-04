Trainer Claudio Ranieri pleit voor 5 wissels als Serie A weer hervat wordt

Bij Sampdoria testten heel wat spelers positief op het coronavirus. Het ging om Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby, Fabio Depaoli en Bartosz Bereszynski, net als twee stafleden. "Zij zijn allemaal min of meer hersteld", zei Ranieri op de Italiaanse radio.

"Maar corona is een gevaarlijk beestje. We moeten heel voorzichtig zijn, ook met de resultaten van tests. Een van mijn spelers testte immers positief, dan weer negatief om even later toch opnieuw positief te zijn."

Sinds midden maart ligt ook de Italiaanse competitie stil, maar de meeste mensen blijven nog steeds hopen dat de Serie A afgewerkt kan worden. Claudio Ranieri maakt zich zorgen over de lichamelijke risico's die voetballers dan zullen lopen. "Ik weet niet of een maand trainen zal volstaan om dan ineens drie wedstrijden per week te spelen."

"Ik zal doen wat men mij opdraagt, maar vergeet niet dat voetballers tot het uiterste moeten gaan. Als men de competitie effectief wil hervatten, is het misschien een idee om vijf wissels in plaats van drie te mogen doorvoeren."