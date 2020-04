Door het coronavirus stonden veel ouders van kinderen met een beperking voor een zware keuze: hun kinderen in een opvangcentrum houden en ze dan niet mogen bezoeken, of ze opnieuw in huis nemen en er zelf fulltime voor zorgen. Tom Steels, ploegleider bij Deceuninck-Quick Step, deed het laatste. "Haar immuniteit is heel laag. Het minste contact kan haar ziek maken", vertelt hij.