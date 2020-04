Ook Tottenham trekt zijn staart in en blijft medewerkers zelf betalen

Ook bij voetbalclubs blijven de rekeningen binnenstromen, maar omdat er niet meer gespeeld wordt, weegt dat zwaar op de budgetten. Tottenham kondigde eind vorige maand aan dat 550 medewerkers in de maanden april en mei 20 procent minder salaris zouden krijgen. Ook zou het noodfonds van de overheid eventueel gebruikt worden om het personeel te betalen.

De club van Jan Vertonghen en Toby Alderweireld heeft die maatregelen nu teruggedraaid. "Alle medewerkers krijgen in april en mei 100 procent salaris, of ze nu fulltime of parttime werken of met verlof zijn gestuurd", meldt de club in een statement. "Alleen het bestuur krijgt minder salaris."

"De kritiek die we hebben gekregen, kwam extra hard aan vanwege al het goede werk dat we doen, vooral lokaal", zei voorzitter Daniel Levy. "Het was onze bedoeling om banen te beschermen in deze onzekere periode. Het spijt ons dat hierdoor zorgen zijn ontstaan. We gaan alles doen om ervoor te zorgen dat de

fans weer trots op hun club zijn."

Het nieuwe stadion van de Spurs fungeert de komende weken als plaats waar medewerkers van de nationale gezondheidszorg (NHS) en hun families getest kunnen worden op het coronavirus. Diverse ruimtes in het stadion zijn daarvoor omgebouwd.