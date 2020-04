Lefevere: "Evenepoel was de eerste die vroeg of hij niet hoefde in te leveren"

In deze aflevering hoort u:

"Als we in augustus niet koersen, wordt het link"

"Ik heb in maart zelf niet meer gefactureerd. Dat is in de hoop dat het een beetje helpt aan de onderhandelingstafel en om het goede voorbeeld te geven, want het gaat niet over grote bedragen. Ik ben José Mourinho niet, he".

"Als we niet kunnen koersen in augustus, dan wordt de situatie heel link. Alles hangt af van de goodwill van de sponsors. Ik heb beslist dat ik op mijn 65e niet uit eigen zak renners ga betalen. Ik hoop vooral dat sponsors het op lange termijn bekijken en niet alleen naar 2020 kijken. Ik weet nog niet hoe ik het ga doen, maar ik ben op mijn best als ik onder druk sta."

Op 30 april worden normaal de lonen voor deze maand gestort, maar ploegmanager Patrick Lefevere durft niet uit te sluiten dat er ook bij zijn ploeg ingeleverd zal moeten worden. "Ik weiger naar mijn renners te bellen voor 20 april in de hoop dat we tegen dan een kalender hebben. Als ik weet dat we 4 maanden niet zullen koersen, dan kan ik zeggen: we zullen dit of dat moeten doen."

Nummer 1 van de New Media

Sponsors zullen de volgende maanden een cruciale rol spelen voor wielerploegen. De ploeg van Patrick Lefevere zoekt daarom andere mogelijkheden om zijn geldschieters ter wille te zijn. Bijvoorbeeld door de sociale media van renners te gebruiken om de naam van ploegsponsors visibiliteit te geven.

"Natuurlijk is dat een bewuste strategie om toch iets van aandacht te recupereren", vertelt Lefevere. "Ik kan zeggen dat we in maart meer omzet hebben gedraaid met nieuwe media dan vorig jaar. We zijn nummer 1 in de wereld op new media in het wielrennen."

"Wij kopen daarover cijfers bij een bekend bureau dat ook in de Formule 1 werkt. Ik ken die cijfers niet exact, want er is de zichtbaarheid op Facebook, Instagram, Twitter of de geschreven pers, maar voor maart spreken we toch al snel over 600.000 euro."

"Iedereen is ook vergeten dat we dit jaar al 15 koersen gewonnen hebben of als Philippe Gilbert in de krant staat met een foto van Parijs-Roubaix van vorig jaar is dat in onze trui. Dat is ook return on investment voor sponsors. Ik ben dat niet vergeten."

Bij wie opvallend veel sponsors aandacht krijgen op zijn sociale media sinds de coronacrisis, is Remco Evenepoel. Geen toeval, zegt Lefevere. Ook in deze crisissituatie toont zijn goudhaantje op jonge leeftijd een grote mentale rijpheid.

"Remco komt soms zelf af met ideeën. Wat Jolien D’hoore doet (met de fiets pakjes bezorgen bij mensen thuis), dat wou hij eigenlijk ook doen. Dat was in het begin van de coronacrisis, maar op dat moment waren we niet zeker of dat initiatief goed onthaald zou worden. We hebben het daarom niet gedaan."

"Anderzijds was Remco de eerste coureur die me een Whatsapp-bericht stuurde met de boodschap: “Hey patron, alles oké? Hoef ik niets in te leveren?""