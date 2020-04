Lance Armstrong richt zich tot het peloton: "Verenig jullie en grijp deze kans"

Het peloton kijkt vol ongeduld en ietwat angstvallig uit naar een kalender voor de rest van het wielerseizoen, als er überhaupt nog gekoerst kan worden.

Maar intussen kreunt de wielersport ook onder de financiële druk van het coronavirus. Steeds meer ploegen grijpen in en snoeien in de salarissen van hun renners en personeel.

Lance Armstrong heeft zijn eigen kijk op de crisis in het peloton en laat uitschijnen dat de renners nog te veel een speelbal zijn van onder meer organisatoren en sportbonden.

"Aan de renners die thuis zitten te wachten en niet weten of ze op het einde van de maand hun loon zullen ontvangen en of hun ploeg dit zal overleven: dit is een kans", zegt Armstrong, die zijn eindzeges in de Tour verloor na een dopingbiecht.

"Dit is een kans om de verhoudingen opnieuw uit te tekenen. Een kans om een stoel aan de tafel te krijgen, om de macht terug te nemen. Als jullie deze kans niet grijpen, dan krijgen jullie misschien nooit meer zo'n kans."

"Het kan geen kwaad om daar aan te denken. Praat met elkaar. Praat met het peloton als een geheel. Jullie zijn de acteurs in het stuk. En zonder acteurs wordt er geen stuk vertoond."