Ivan Rakitic over hervatten competitie: "Het gaat niet over willen, maar over kunnen"

"Ja, ik heb zin om het seizoen uit te spelen, maar is dat wel mogelijk?", is de duidelijke stelling van Ivan Rakitic in El Mundo Deportivo.

"We moeten het proberen, dat is zeker. Er is zeker voldoende zin."

"We zouden net aan het belangrijkste luik van het seizoen beginnen. Het zou jammer zijn als we niet tot aan de finish geraken", vervolgde de 32-jarige Kroatische international.

"Ik hoop dat men een oplossing vindt om de Spaanse competitie en de Champions League te voltooien."

"Wat mij betreft gaat de vraag niet of we nog willen spelen, maar of er nog gespeeld kan worden."

"Er staan titels en prijzen op het spel en ik zou die op het veld willen veroveren."