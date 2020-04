In Wit-Rusland blijven ze voetballen, maar het publiek haakt stilaan af

In de hoogste afdeling van het Wit-Russische voetbal - de Vysjejsjaja Liga - zijn ze dit paasweekend toe aan de 4e speeldag. Gisteren ontving landskampioen Dinamo Brest de club FC Isloch uit de hoofdstad Minsk. Brest won met 3-1.

Het publiek daagde wel niet meer massaal op. En de fans die de wedstrijd toch wilden bijwonen, moesten uit voorzorg voor het coronavirus eerst hun lichaamstemperatuur laten meten.

Om de gaten te vullen, plaatste Dinamo Brest poppen met voetbalsjaals in de tribunes. De Wit-Russische topvoetballer Aljaksandr Hleb (ex-Barcelona en -Arsenal) was een van de kartonnen gasten in het Brestsky-stadion.