Het gezin Dembélé stelt het goed in China: "Lopen hier in boog om mij heen"

Mousa Dembélé en zijn gezin wonen in China, maar zitten wel ver van Wuhan, waar de coronacrisis uitbrak. "Ze nemen het hier heel serieus, meer dan in België denk ik. Ze hebben er hier precies ook al meer ervaring mee. We zitten niet meer in quarantaine, maar mondkapjes zijn verplicht en overal wordt je temperatuur gemeten, in elke winkel bijvoorbeeld."

"Nu zijn er weer wat meer besmettingen en die zouden van mensen uit het buitenland komen. Ik kan niet verstaan wat ze hier zeggen op het nieuws, maar er is wel angst voor buitenlanders. Mensen wandelen in grote boog om me heen. Dat is gek om mee te maken." Dembélé heeft nog geen spijt van zijn verhuis naar daar. "We zijn hier gelukkig."

Het hele gezin kwam er gezellig bij en de kindjes deden onder andere de groeten aan "oma Barbera". Zoontje Maleec vertelde dat hij ook voetballer wilde worden en telde in het Chinees tot 10. "We hebben tijdens de quarantaine veel huiswerk gemaakt, maar ook spelletjes gespeeld", vertelde Naomi, mevrouw Dembélé. Ze toonde ook heel trots de TikTok-filmpjes van haar man en zoonlief. "Hij kan echt goed dansen."