De golfspeler die een cruciale putt van 90 cm miste, is overleden

Van 1956 tot 1972 won Doug Sanders 20 toernooien op de Amerikaanse PGA Tour en in 1967 won hij met het Amerikaanse team voor eigen publiek in Houston de Ryder Cup.

In elk van de vier majors eindigde hij minstens één keer in de top 10, maar hij won er niet één. Vier keer werd Sanders tweede: in het PGA Championship 1959, in de US Open 1961 en in de British Open 1966 en 1970.

In de Open kwam Sanders in 1970 heel erg dicht bij de zege, maar miste hij op de laatste hole een putt van 90 centimeter, waarna hij in een extra ronde over 18 holes met één slag verschil het moest afleggen tegen zijn landgenoot Jack Nicklaus.

"Ik miste een putt van 30 inches op de laatste green en iedereen praat alleen maar daarover. Ik won 20 toernooien, maar iedereen herinnert zich alleen dat ene dat ik verloor", blikte Sanders op zijn carrière terug. "Ik neem het hen niet eens kwalijk. Zelf denk ik ook alleen nog maar aan de ene putt."