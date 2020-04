Anderlecht-spelers zijn weer welkom in Neerpede: "Veiliger dan in Brussels park"

De voorbije weken moesten de spelers van Anderlecht zich net zoals de andere voetballers in ons land behelpen met individuele programma's en onlinetrainingen via Zoom.

Maar de club heeft nu beslist om het trainingscentrum in Neerpede toch weer open te stellen voor de spelers. Er worden - uiteraard - geen echte groepstrainingen gegeven,"maar voor spelers die op een appartement in Brussel wonen, is hier trainen bijvoorbeeld handiger", verduidelijkt paars-wit.

"Ook de looptrainingen zijn in Neerpede veiliger dan bijvoorbeeld in een druk Brussels park." Op de oefenvelden zijn zones afgebakend. 1 zone is altijd voorbehouden voor 1 speler. De kleedkamers en gebouwen zijn ook gesloten.

Aanwezigheid op Neerpede is ook niet verplicht. Buitenlandse spelers of spelers die toch liever thuis blijven werken, blijven schema's toegestuurd krijgen.