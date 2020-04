"Het interesseerde me vooral of er rotte appels bij Anderlecht zitten"

Anderlecht voerde midden januari een zoveelste revolutie door en verraste ook door Patrick Lefevere als onafhankelijk bestuurder aan te stellen. Heeft de ploegbaas van Deceuninck-Quick Step zijn stem al laten horen in de Raad van Bestuur?

Lefevere in De Tribune: "We hebben een kennismakingsetentje gehad bij Marc Coucke. Vincent Kompany en de andere mensen van de Raad van Bestuur waren daar, de trainers niet."

"Door het coronavirus was de eerste Raad jammer genoeg via een conference call en dat is toch iets anders dan fysiek aanwezig te kunnen zijn."

"Het is me gevraagd geweest en ik heb wat impulsief, wat ik normaal niet ben, ja gezegd", vertelt Lefevere over zijn extra takenpakket. "Ik wou vooral zien wat daar binnen misgaat."

"Hoe komt het dat er in Anderlecht zoveel trainers passeren? Zitten daar een paar rotte appels? Iedereen weet dat rotte appels in mijn ploeg niet aan hun trekken komen. Mijn team is veel kleiner, maar telt toch ook 80 mensen."

"Dat interesseerde mij het meest, maar daar ben ik uiteraard nog niet achter gekomen", zegt Lefevere, die niet wilde ingaan op de oproep tot solidariteit van paars-wit. "Sta me toe om er in mijn positie momenteel geen commentaar op te geven."