Wordt Miroslav Klose de assistent van Hansi Flick bij Bayern München?

Hansi Flick nam in november vorig jaar de fakkel over van Niko Kovac en kon het Bayern-bestuur de voorbije maanden overtuigen.

Zijn contract werd onlangs verlengd tot 2023, waarna Flick met een charmeoffensief op de proppen kwam richting Miroslav Klose.

De WK-topschutter in de geschiedenis, goed voor 16 goals in de eindfase, kent Flick goed. Flick was assistent-bondscoach toen Duitsland in 2014 wereldkampioen werd in Brazilië.

Klose is momenteel trainer bij de Beierse U17, maar Flick hoopt hem te verleiden en wil hem laten promoveren.

"Ik ken Miro al zeer lang. Hij is loyaal, sympathiek en is zeer sociaal. Hij zou een troef zijn voor onze technische staf", vertelde de T1.