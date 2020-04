Van Avermaet: "Coronacrisis kan mijn carrière misschien nog wat rekken"

Godzijdank is Greg van Avermaet een rustige mens. Leeftijd helpt daarbij natuurlijk, maar tegelijk tikt de klok in het nadeel van de renner Van Avermaet. "Het zal snel stoppen eens ik het niet meer graag doe."

Het hoeft niet meer gezegd worden. Normaal zijn dit de weken waarvoor Greg van Avermaet zich de afgelopen maanden heeft afgebeuld. Nu zit hij thuis en kan hij enkel hopen dat er dit jaar nog klassiekers gereden worden. "Het is wel een beetje frustrerend, ja. Ik heb een leeftijd waarop ik nog top kan presteren en er kunnen nog wel een aantal jaren bij, maar op je 35e is het jammer om een jaar te verliezen. Deze situatie kan mijn carrière misschien nog wel wat rekken." "Hoeveel rek er dan nog opzit? We zullen zien, maar de basis is het graag doen. Eens dat weg is, zal ik heel snel stoppen met wielrennen. Een getal kan ik er nog niet op plakken. Een leeftijd om te stoppen heeft nog nooit in mijn hoofd gezeten. Ik kan geen 10 jaar meer voortdoen, maar zeker nog een aantal jaar." Het is geen geheim dat Van Avermaet een enorme voorliefde voor de Ronde van Vlaanderen heeft, maar een obsessie is de wedstrijd niet. "Blijven koersen tot ik de Ronde gewonnen heb, zou zielig zijn. Ik heb al drie keer op het podium gestaan en ben daar tevreden mee, want als je de beelden herbekijkt, zie je dat ik ook kon winnen. Maar ik zal natuurlijk wel nog even blijven proberen."

"Voorjaarsklassiekers nog rijden, misschien met Tour in de benen"

Niet alleen het wegvallen van het voorjaar is een serieuze streep door de rekening van Greg Van Avermaet. Ook de Olympische Spelen waren een hoofddoel. "Ook daar was ik heel gemotiveerd voor. Op mijn 35e kon ik daar nog een mooi resultaat rijden. Volgend jaar misschien ook, maar uitstel is toch een teleurstelling. Ik was goed voorbereid." De Ronde van Frankrijk dan maar om zich te tonen? "Ja, ik hoop dat de voorjaarsklassiekers nog gereden worden en dan misschien met de Tour in de benen. De Tour rijden zou voor iedereen goed zijn. Dan zou ook het economische aspect opnieuw in de plooi vallen."

"Het gaat niet om inleveren, maar om overleven"

En zo mondt elk gesprek over wielrennen momenteel uit op een financieel verhaal. CCC, de ploeg van Greg Van Avermaet, zit door de coronacrisis in zware financiële problemen. De kopman ziet het aan met lede ogen. "Inleveren is bij onze ploeg momenteel geen probleem. Het gaat hier om overleven, he. De mensen van de staf zijn ontslagen en ook voor de renners

is het moeilijk. We zijn aan het onderhandelen over hoe het verder moet en hoe we het einde van het jaar halen." "Er wordt veel gebeld en bericht gestuurd. Ik probeer mijn verantwoordelijkheid te nemen, maar dit zijn dingen die boven mijn hoofd beslist worden. We moeten een compromis vinden, maar dat is niet simpel. Iedereen lijdt onder de situatie. Gezien de omstandigheden hoef je het niet hard te spelen, denk ik." "De Tour wel of niet rijden, zal een grote impact hebben. De publiciteit van de Tour is niet te evenaren. Als de Tour wegvalt, zullen we toch spreken van een verloren jaar."

