Rohan Dennis triomfeert in Ineos-onderonsje op Alpe du Zwift

Geen Parijs-Roubaix vandaag door het coronavirus, maar wel koers dus. De renners van Team Ineos hebben het vandaag tegen elkaar opgenomen in een virtuele race.

Onderverdeeld in 6 fictieve teams van 5 renners moesten de Ineos-jongens na een korte aanloop de Alpe du Zwift beklimmen. Dat is een virtuele col in de fietsapp Zwift en een duidelijke knipoog naar Alpe d'Huez.

Alpe du Zwift is een col buiten categorie: 12 kilometer klimmen, gemiddeld 8,5% omhoog, met 21 haarspeldbochten en 1.036 hoogtemeters.

Dat bleek een kolfje naar de hand (en de benen) van Rohan Dennis, die na 58 minuten aan de streep een kleine minuut voorsprong had op nummer 2 Eddie Dunbar en nummer 3 Michal Kwiatkowski. Chris Froome finishte als 6e op 2'33" van winnaar Dennis.