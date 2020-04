Onderzoekers concluderen dat instorting AZ-stadion kwestie van tijd was

Op 10 augustus stortte een deel van het dak van het stadion van AZ Alkmaar in door felle wind. Gelukkig was er op dat moment niemand aanwezig in het stadion, maar de club kon daardoor tot eind 2019 niet meer in zijn eigen stadion voetballen.

Ondertussen is een onderzoek afgerond naar de oorzaak van de instorting. Een ingenieursbedrijf kwam tot de conclusie dat de instorting in de sterren geschreven stond. Oorzaken waren behalve de felle wind ook constructiefouten.

Volgens de onderzoekers was de constructie, waarschijnlijk kort na de opening van het stadion in 2006, al verzwakt door een storm.

De lassen van de constructie zouden te dun zijn uitgevoerd en ontwerpfouten bij de verbindingen zouden hebben bijgedragen aan de instorting. Door neerwaartse windbelasting, waarop het dak niet was berekend, zou het dak zijn ingestort.