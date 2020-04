Jolien D'hoore is dagje fietskoerier: "Fietsen en helpen: 2 vliegen in 1 klap"

Bekijk de reportage met Jolien D'hoore

"Pakjes rondbrengen of eens naar de bakker gaan"

Jolien D'hoore zat thuis tv te kijken toen ze besefte dat ook zij haar steentje kan bijdragen in deze crisis. "We zitten elke dag op de fiets, maar rijden zonder doel rond. Daar helpen we niemand mee."

"En dat terwijl er veel mensen thuis zitten, oudere mensen of mensen in de zorg, die geen tijd hebben of niet naar de winkel kunnen gaan. Ik sla nu 2 vliegen in 1 klap."

D'hoore deed zelf een oproep op de sociale media. "Sommige mensen kennen we, die hadden me direct een berichtje gestuurd. Andere mensen ken ik dan weer niet. Ik heb heel veel reacties gekregen, ook van de media. Dat had ik niet verwacht."

D'hoore en haar vriend kregen heel wat verschillende opdrachten. "Soms vragen mensen om een pakje te brengen of ze vragen om voor hen naar de bakker te gaan. Dat is plezant. Het was eigenlijk eenmalig bedoeld, maar als het meevalt, herhalen we het in de toekomst."