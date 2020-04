Geraint Thomas steunt Britse zorgverleners met 3 shiften van 12 uur op de rollen

Steeds meer sporters dragen hun steentje bij in deze coronacrisis. Voormaliger Tourwinnaar Geraint Thomas is onder de indruk van het werk van de Britse gezondheidsdiensten en wil hen een duwtje in de rug geven met een marathon op de fiets, weliswaar op de rollen. Het goeie doel kan gesteund worden met een donatie.