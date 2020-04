FIFA overweegt na zomer en winter een derde transferperiode

Het Duitse tv-programma "Sports Show" had James Kitching te gast, de directeur voetbalreglementen van de FIFA. Omdat de competities die onderbroken zijn, mogelijk pas in de zomer de draad weer oppikken, dreigt de zomerse transferperiode in de war gestuurd te worden.

Normaal gezien is er in de zomer een transferperiode van 8 weken (1 juli-31 augustus) en in de winter eentje van 4 weken (2 januari-1 februari). "Maar daar kunnen we flexibel in zijn", zegt Kitching. "Zolang het totaal van 16 weken niet overschreden wordt."

Mogelijk wordt er dus een 3e transferperiode in het leven geroepen, ergens tussen de zomer en de winter in. De FIFA pleit er ook voor om aflopende contracten te laten verlengen tot het seizoen effectief voorbij is. Transfers die voor de zomer gepland waren, mogen ook pas na het seizoen gebeuren.