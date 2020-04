Er wordt weer gesport! Taiwan hervat zijn baseballcompetitie

Taiwan is een eiland met zo'n 24 miljoen inwoners. Dankzij strikte maatregelen kon het coronavirus er tijdig ingedamd worden. Officieel overleden slechts 6 personen in Taiwan aan Covid-19.

En terwijl er elders in de wereld bijna nergens gesport wordt, zijn ze in Taiwan opnieuw begonnen. Vandaag stond een volledige speeldag van het ginder erg populaire baseball op het programma.

Om risico's te vermijden is er wel geen publiek toegelaten in de stadions, enkel het personeel en de pers is welkom. Sommige teams, zoals titelverdediger Rakuten Monkeys, vond daar een goeie oplossing voor. Her en der in het stadion zijn poppen met mondmaskers gezet en er is ook een batterij robotten die trommelgeluiden maakt.