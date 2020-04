Chelsea rouwt om legendarische doelman Peter "The Cat" Bonetti

Peter Bonetti was in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw een van de beste keepers van zijn generatie. De sierlijke doelman, die vanwege zijn reflexen "the cat" genoemd werd, verdedigde 729 keer het doel van Chelsa.

Bonetti speelde naast Chelsea ook kort voor St Louis Stars, Dundee United en Woking FC. Bij de Engelse nationale ploeg kwam hij maar tot 7 caps, omdat hij daar steevast de legendarische Gordon Banks voor zich moest dulden.

Met Engeland won hij als bankzitter wel de wereldtitel in 1966. Vier jaar later mocht hij op het WK één keer in actie komen omdat Banks ziek was. In de kwartfinales tegen Duitsland maakte Bonetti een mindere beurt. Hij liet een bal van Beckenbauer onder zich door rollen, wat de terugkeer en de overwinnning van de Duitsers inluidde.

Na zijn carrière als speler was Bonetti ook actief als keeperstrainer bij onder meer bij Newcastle, Manchester City, de Engelse nationale ploeg en zijn geliefde Chelsea.

"We zijn diep bedroefd door het overlijden van onze briljante ex-doelman Peter Bonetti", laat Chelsea weten. "Hij is een van de beste spelers in de geschiedenis van onze club. Rust zacht, Peter."