Wereldkampioen Frodeno zamelt meer dan 200.000 euro in met triatlon vanuit zijn kot

Jan Frodeno blijft net als iedereen in zijn kot dezer dagen. Dat houdt de 38-jarige toptriatleet evenwel niet tegen om aan triatlon te doen. Integendeel: in zijn huis in Spanje werkte de Duitser zaterdag een volledige triatlon af voor het goede doel. Hij zamelde geld in voor dokters en hulpverleners.