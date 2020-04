Tour zet in op uitstel naar latere datum, Thomas is alvast voorstander

"De Tour is een sportmonument. Ik weet niet wanneer, maar ik hoop dat er dit jaar toch nog een editie komt." Thomas is intussen al 34 en heeft dus niet veel koersjaren meer in zich. "Ik ben nu op mijn hoogtepunt. Ik ben iets later aan mijn wegcarrière begonnen. Dit zijn mijn beste jaren."

Geraint Thomas weet hoe een zege in de Tour smaakt: naar meer. De Welshman hoopt dan ook dat er geen editie wordt overgeslagen dit jaar. "Natuurlijk zijn er nu eerste belangrijkere zaken. Maar wanneer de situatie weer veilig is en mensen weer klaar zijn voor afleiding, zouden de renners dolgraag nog een Ronde van Frankrijk rijden", vertelde hij aan BBC.

Uitstel is ook de piste die de organisatie bewandelt

Thomas denkt dus aan een Tour op een latere datum en ook de organisatie lijkt die optie serieus te overwegen. Dat blijkt toch uit een mail die persagentschap Reuters kon inkijken. De mail werd verstuurd naar de offiële uitgevers van het Tour-programma.

"Deze wereldwijde crisis is erg onvoorspelbaar", staat er. "We zetten de administratieve taken even on hold. We moeten geduldig zijn en wachten op de officiële communicatie van organisatie ASO, maar de huidige focus ligt daar wel op het uitstellen van de race naar een latere datum deze zomer, niet op annulatie."

ASO weigerde om commentaar te geven op het nieuws.