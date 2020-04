Sebastiaan Bornauw: "Een eer om vergeleken te worden met Van Buyten"

De transfer van Sebastiaan Bornauw naar Keulen is voor beide partijen een schot in de roos gebleken. De 21-jarige verdediger knokte zich bij de promovendus meteen in de basis en was ook al goed voor 5 doelpunten in de Bundesliga.

"Ik ben blij dat ik voor Duitsland gekozen heb", vertelt Bornauw op de website van de Bundesliga. "De aanpassing verliep heel vlot, vooral omdat ik me hier meteen thuis voelde. Het is geweldig om in Duitsland te zijn en in zo'n kampioenschap voor een schitterende club te kunnen spelen."

In Duitsland werd Bornauw al vergeleken met voormalig Rode Duivel Daniel Van Buyten, nota bene de manager van Bornauw. "In vergelijking met de carrière die hij gehad heeft, heb ik nog een hele weg af te leggen", klinkt het bescheiden.

"Maar het is natuurlijk altijd een eer met hem vergeleken te worden. Ik bewonder Daniel enorm, voor zijn carrière en ook voor de persoon die hij nu voor mij is. Toch wil ik me vooral op mijn eigen carrière concentreren."