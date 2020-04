Roger De Vlaeminck: "Ik zou Van der Poel 5 kasseien gunnen, hij heeft klasse"

"Ik wil herinnerd worden als de beste na Merckx"

Dat Roger De Vlaeminck deze week extra in de belangstelling staat, is geen toeval. Hij blijft met zijn 4 overwinningen "Monsieur Paris-Roubaix". Morgen wordt er niet gereden. "Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Maar de huidige toestand is dan ook heel erg. Ik ben zelf ook bang hoor. Ik heb schrik om te sterven. Hoe ik dan herinnerd wil worden? Als de beste na Eddy Merckx, toch op het vlak van klassiekers. Ik heb 11 monumenten gewonnen en dat tijdens Eddy zijn carrière."

"Eddy Merckx en ik hadden op dezelfde dag kunnen sterven", vertelt Roger De Vlaeminck. Hij belandde eind vorig jaar in het ziekenhuis met een bacterie in zijn bloed. "Mijn vriendin heeft mijn leven gered door snel de ambulance te bellen. Ook Eddy was er erg aan toe na die val op zijn hoofd. Maar ondertussen gaat het weer heel goed met mij."

"Ik kon na een koers van 250km nog 20 keer demarreren"

Van zijn 4 zeges in Roubaix is die van 1975 de mooiste. "Omdat Merckx tweede was, dat weet je. Merckx was mijn man, zo goed als hij was, wordt er niemand meer. 1975. Hij droeg toen zijn regenboogtrui en reed lek. Iedereen verwachtte dat ik zou gaan, maar ik wist dat hij zou terugkomen. Ik keek altijd maar achterom en plots was hij daar. Ik ben erachter gegaan. Het heeft me wel wat moeite gekost, maar ik kon hem kloppen. Die beelden zaten in mijn kluis."

Een 5e kassei kwam er niet, al was De Vlaeminck er nog een paar keer dichtbij. "Ik heb soms tegenslag gehad, dat is logisch. Je kan geen 14 keer Parijs-Roubaix rijden zonder pech. Er was die sprint met Bernard Hinault. Hij was gewoon beter. Ook die sprint heb ik al veel herbekeken. Ik dacht dat ik in een zetel zat omdat hij vanaf de kop ging, maar ik raakte er niet over. En in '78 en '79 was er Francesco Moser. Ik kon zelf niet achter mijn ploegmaat rijden."

"Waarom die koers me zo goed lag? Ik ben een veldrijder. En ik kon na een koers van 250 kilometer nog 20 keer demarreren. Daarvoor ging ik wel 400 kilometer trainen. Eerst achter de derny en dan naar de Vlaamse Ardennen. Dat doen de renners nu niet meer."