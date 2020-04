Poll : 80% van atleten is ongerust over minder dopingtesten door corona

Sebastian Coe, de baas van de wereldatletiek, gaf vorige week mee dat er minder dopingtesten zijn in deze quarantainetijd, maar dat doperende atleten niet moeten denken dat ze nu zomaar veilig zijn.

De Athletics Association, dat zichzelf ziet als de verenigde stem van de profatleten, hield een mondiale poll. 685 atleten uit 82 landen vulden die in. 78 procent gaf aan bezorgd te zijn over de geldigheid van resultaten nu er minder gecontroleerd wordt.

"Er is meer duidelijkheid nodig over het vertrouwen dat de atleten en het publiek kunnen hebben in de resultaten in deze coronatijden", luidt het bij de atletiekvereniging.

Nu de Spelen van Tokio 2020 naar volgende zomer zijn overgeheveld, gaf 82 procent van de atleten die de poll ingevuld hebben aan te blijven trainen. 86 procent hoopt dit jaar nog in competitie te kunnen treden, als het veilig is.

Over de kwalificatieperiode was er minder overeenstemming. Die is van 6 april tot 30 november opgeschort. 60 procent vindt dat olympische limieten behaald voor december moeten meetellen, 56 procent vindt evenwel dat dat oneerlijk kan zijn, omdat de lockdownmaatregelen verschillen van plaats tot plaats. "Wat de olympische kwalificatie betreft, oordeelt 81 procent dat het systeem van de wereldranking moet herbekeken worden."