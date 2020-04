Philippe Gilbert zweet op antidopingexamen, Naesen geeft spiektips

Geen wielerwedstrijden meer en dus leek dit Philippe GIlbert het ideale moment om een WADA-test in te vullen. Alle renners moeten tegen eind deze maand immers een bepaald certificaat behalen. "Dit had na 17 jaar het einde van mijn carrière kunnen worden", pufte Gilbert op Twitter na de test van meer dan 2 uur. Al had collega Oliver Naesen zo zijn eigen manier om zeker te slagen.