Marc Van Ranst: "Zal bij UEFA standpunt van KBVB verdedigen"

"Ik zal het standpunt van de Belgische voetbalbond (KBVB) verdedigen en zeggen dat het nu hét moment is om de competities stop te zetten. De competities nog ordentelijk afwerken, zal bijzonder moeilijk zijn. Dat is ijdele hoop koesteren. Je kunt beter de realiteit onder ogen zien."

Marc Van Ranst heeft dezer dagen een eivolle agenda, maar toch maakt hij met plezier een gaatje vrij voor de UEFA. "Ze hebben me gecontacteerd met de vraag of het oké was of hun CEO me zou opbellen en dat is uiteraard geen probleem", legt Van Ranst uit.

Wat met de start van het seizoen 2020-2021? "Het is te vroeg om daar nu al iets over te zeggen. We zijn nu midden april, dus er is nog wel even tijd om daarover beslissingen te nemen."

"De Tour? Dat is een van de monumenten in de sportwereld. Uitstellen is een realistische mogelijkheid, eventueel een ingekorte Tour."

Of een Tour zonder publiek? "Als mensen langs de kant van de weg gaan staan om te zien hoe renners voorbij flitsen, dan denk ik niet dat daar veel gevaar bij is. Maar bij de start, de aankomst en in de viptenten heb je wel social distancingproblemen. Het is toch moeilijk om een wielerwedstrijd helemaal zonder publiek te zien."