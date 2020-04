Tennisster Kirsten Flipkens, net zoals zoveel sporters werkloos door het coronavirus, heeft van het mooie paasweer gebruik gemaakt om een stevige training op de fiets in te lassen. Flipkens ging onder meer een kaars branden in Scherpenheuvel en klokte af op 200 kilometer. "Na een maand zonder uitdaging had ik er nood aan en het weer en de benen waren te goed om er niet van te profiteren", schrijft Flipkens op Twitter.