Kersvers papa Genyn over uitstel Spelen: "Komt behoorlijk zwaar aan"

Net als de Olympische Spelen zijn ook de Paralympische Spelen van Tokio 2020 met een jaar uitgesteld. Een zware dobber voor rolstoelatleet Peter Genyn, die gehoopt had deze zomer zijn 2 titels van Rio te kunnen verlengen. Gelukkig kan hij zijn zinnen verzetten. Hij is enkele dagen geleden papa geworden.

Genyn (43) is de regerende paralympische kampioen op de 100 en 400 meter. "Je hebt eigenlijk 4 jaar naar die Spelen toegeleefd en als ze die dan met een jaar opschuiven, komt dat behoorlijk zwaar aan. Plots moet de focus een jaar verlegd worden, zonder dat je even een break kan nemen..."

Ik vond dat uitstel mentaal héél moeilijk. Peter Genyn

Genyn heeft inmiddels de knop wel kunnen omdraaien en blijft ook trainen, al is het niet zeker of er dit jaar nog competities worden georganiseerd. "Misschien komt er nog een EK, dat was normaal voorzien voor begin juni, maar is inmiddels uitgesteld. Er is wel nog geen nieuwe datum bekendgemaakt, laat ons dus hopen dat het EK er nog komt." (lees voort onder de Journaalvideo)

"Zware trainingen zijn nu lastig"

De rolstoelatleet blijft op de rustige wegen rond Kalmthout wel trainen, maar zonder concreet doel is dat niet evident. "Mijn coach is een nieuwe planning aan het maken, maar zolang we geen datum van het EK kennen is het moeilijk om een piek te plannen." "Het is nu vooral lastig bij zware trainingen wanneer het wind tegen is, dan voelt het wat doelloos aan en is het heel moeilijk om er vol voor te blijven gaan."

"In 2021 zo goed zijn als in 2020"

Genyn denkt dat hij zowel mentaal als fysiek in staat is om met een jaar vertraging zijn paralympische titels te verdedigen. "Je weet natuurlijk nooit wat er in een jaar kan gebeuren. Misschien ben ik in 2021 nog beter dan dit jaar, maar dat is moeilijk te voorspellen. Dit jaar was ik echt wel goed, ik had dus toch liever de Paralympische Spelen dit jaar gehad." Gelukkig moet Genyn zich geen al te grote zorgen maken over zijn financiële situatie. Zijn contract bij Sport Vlaanderen en Parantee blijven doorlopen en zijn voornaamste sponsors hebben hun engagement verlengd.

Geen Spelen, wel Vico Pierre Genyn