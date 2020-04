Eddy Planckaert: "Denk dat veel renners met stront in hun broek zitten"

"Het wielrennen zit in een gevaarlijke situatie"

De huidige crisis is een reëel gevaar voor het wielrennen, een sport die leeft bij gratie van sponsors. Om te voorkomen dat sponsors zich terugtrekken en zo de wielersport in elkaar zakt, herhaalde Eddy Planckaert hoe belangrijk het is dat er dit seizoen nog grote wedstrijden worden gereden.

Een kijker wou weten of Planckaert vind dat de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix het beste na elkaar gereden worden. Voor Planckaert is de exacte datum eigenlijk van ondergeschikt belang.

"Als je ziet welke crisis de sport meemaakt, dan hoop ik vooral dat het lukt om ze beide te rijden. Wanneer maakt niet uit. Het moet niet noodzakelijk na elkaar zijn. We zullen blij mogen zijn als ze doorgaan."

"Het wielrennen zit in een gevaarlijke situatie. Kijk bijvoorbeeld naar de situatie bij de ploeg van Greg Van Avermaet. Als je in de wielersport stapt als sponsor moet het budget toch gegarandeerd zijn? Dat bijdrages in schijven worden betaald, daar ben ik eerlijk gezegd door verrast. Vroeger was dat zo niet."

"Wat is de zekerheid van de renners nu nog? Het is makkelijk gezegd dat ze nu 80 procent van een loon moeten inlveren, maar die mensen hebben ook een levensstandaard. En natuurlijk vind ik ook dat iedereen moet meeleven in de huidige situatie, maar wat betekent dat voor de toekomst van een renner? Anderzijds begrijp ik vanuit het standpunt van de sponsors ook dat ze nu geen reclame krijgen."