Atalanta-kapitein: "Voetballen in juli bij 30 graden zijn we niet gewoon"

De Serie A stelt momenteel een competitiehervatting op 31 mei voorop, teams zouden op 4 mei opnieuw beginnen te trainen. "Het wordt heel zwaar om na twee maanden zonder competitie weer op het veld te staan", zei Alejandro Gomez vandaag in een livegesprek op Facebook.

De Argentijnse flankaanvaller is ook op zijn hoede voor competitievoetbal in de zomer. "Het wordt moeilijk om in juni en juli te voetballen. In Italië is het op dat moment zo'n 30 graden. Dat zijn omstandigheden die we niet gewoon zijn."

Gomez bekent ook dat het isolement bij momenten zwaar is. "Als topsporter moet je goed voor jezelf zorgen en opletten met wat je eet, maar als je thuis opgesloten bent, is de verleiding groot om elke 10 minuten naar de koelkast te lopen."