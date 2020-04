1 van 2 strafonderzoeken naar Blatter zonder gevolg afgerond

Volgens beide kranten zal de in december 2015 afgezette voorzitter van de Wereldvoetbalbond niet vervolgd worden voor een omstreden contract over de televisierechten voor de WK's 2010 en 2014, dat hij in 2005 afsloot met de Caribische Voetbalconfederatie.

Volgens de Zwitserse justitie was dat een voor de FIFA nadelige overeenkomst en bovendien was Jack Warner, een van de spilfiguren in het FIFA-omkoopschandaal, destijds voorzitter van de Caribische federatie.

De 84-jarige Blatter zegt zelf niet op de hoogte gebracht te zijn door het Zwitserse gerecht. Dat voert wel nog altijd een onderzoek naar een verdachte betaling van 2 miljoen Zwitserse frank (1,89 miljoen euro, red) die Blatter in februari 2011 deed aan toenmalig UEFA-voorzitter Michel Platini.

"Eens ook die zaak geklasseerd is, zal ik de FIFA om eerherstel vragen", zegt Blatter. "Mijn schorsing door de Ethische Commissie van de FIFA is immers gebaseerd op de aantijgingen van het Zwitserse gerecht."

Eind 2015 werd Blatter voor 8 jaar geschorst. 2 maanden later werd die schorsing in beroep tot 6 jaar teruggebracht.