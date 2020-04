Voorzitters pompen 30 miljoen pond extra in West Ham om coronacrisis te overleven

De twee voorzitters van West Ham, David Sullivan en David Gold, hebben samen ruim 86 procent van de aandelen in hun bezit. Zij zullen dus het leeuwendeel van het geld op tafel leggen. De aandeelhouders willen de club zo door deze woelige maanden loodsen.

Trainer David Moyes neemt ondertussen genoegen met 30 procent minder salaris, net als de vicevoorzitter en financieel directeur van de club. Ook de voetballers van West Ham hebben toegezegd om een bijdrage te leveren aan het voortbestaan van de club. Ze nemen genoegen met wat minder salaris zolang er niet gevoetbald kan worden.

West Ham, dat in de Premier League net boven de degradatiestreep staat, wil er met al die maatregelen voor zorgen dat er geen personeelsleden ontslagen hoeven worden. De club kan ook de salarissen van de werknemers zelf blijven doorbetalen. "Bij West Ham vormen we één team", zegt aanvoerder Mark Noble. "Onze prioriteit is ervoor te zorgen dat de personeelsleden hun volledige loon krijgen terwijl wij niet voetballen."