Verveelde BBC-reporter geeft grappig sportcommentaar bij zijn honden

Normaal gezien geeft Andrew Cotter commentaar bij het golf en rugby, maar die competities liggen zoals alle sportmanifestaties stil. Zijn 2 honden Olive en Mabel zijn nu de nieuwe hoofdrolspelers die hij becommentarieert.

In zijn eerste filmpje brengt Cotter verslag uit van de lunch van zijn honden. Wie eet het snelst zijn of haar bakje met hondenbrokken leeg? In een tweede filmpje geeft hij commentaar op een "gevecht" om een been. Met een ietwat verrassend einde.