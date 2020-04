Van Barneveld klopt rivaal Taylor in dartsduel vanuit de huiskamer

Raymond van Barneveld en Phil Taylor vochten jarenlang schitterende duels uit aan het dartsbord en dat deden ze nu nog een laatste keer, om geld op te halen voor de strijd tegen het coronavirus.

Hoewel ze allebei al met pensioen zijn, lag het niveau van het huiskamerduel bijzonder hoog. "Barney" voelde zich in zijn eigen Den Haag duidelijk in zijn sas, met een duizelingwekkend gemiddelde van 119,27.

Toch kwam Taylor met 6-3 voor in de wedstrijd, maar Van Barneveld haalde 4 legs op een rij binnen en won zo ook de wedstrijd. Tussendoor snuffelde hij zelfs nog even aan een ninedarter. "Ik gooi 7 van mijn 8 dubbels uit, maar net die ene niet", sakkerde de Nederlander. "Een ninedarter in zo'n wedstrijd, dat was de wereld rondgegaan."

Het duel tussen beide dartslegendes was een initiatief van wedkantoor Paddy Power, waarbij een bedrag van 1.000 pond (1.150 euro) werd gekoppeld aan elke 180 die gegooid werd. Van Barneveld wierp er 5 en Taylor 10, dus samen verzamelden zo'n 15.000 pond.