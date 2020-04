Sporza's coronatips met Ruben Van Gucht: "Mijn vader leerde me Neil Young kennen"

Muziek

Nog andere tips om deze quarantaineperiode door te komen?

Ik heb weinig last van de lockdown, eerlijk gezegd, omdat mijn leven er nog grotendeels hetzelfde uitziet. Wij zijn thuis echt mensen van de natuur. Ik ging vroeger al veel sporten en veel wandelen en dat doe ik nu een klein beetje meer. Ik werkte vroeger al graag in de tuin en dat doe ik nu een klein beetje meer. Maar ik denk wel dat die beweging, het opsnuiven van frisse lucht, het genieten van rust en natuur cruciaal is voor de mentale en fysieke gezondheid.

Dankzij weerman Frank Deboosere heb ik onlangs ook nog de app "ObsIdentify" kennen, waarmee je diertjes, insecten en planten kunt fotograferen die je niet kent. Dat maakt je wandelingen nog extra leuk.