Rennersvakbond: "Aanvaarden geen algemene loonsverlaging"

Door de coronacrisis dreigt het kaartenhuisje van het wielrennen in te storten: er zijn geen wedstrijden en dus komen de sponsors niet aan bod in de media. Toch moeten de lonen van het personeel, onder wie de renners, gewoon doorbetaald worden. De teams vroegen bij monde van de AIGCP al om flexibiliteit.

"We gaan daarin mee", zegt Gianni Bugno, de voorzitter van de CPA (Cyclistes Professionels Associés). "Anderzijds moeten de regels wel gerespecteerd worden. Het is niet aanvaardbaar dat er forse loonsverlagingen worden doorgevoerd als er niet eerst aangetoond kan worden dat de contracten niet gerespeceerd kunnen worden."

"Voor het eerst werken we samen met de makelaars van de renners", zegt algemeen secretaris Laura Mora. "Het is op dit momenteel cruciaal dat we samenwerken, zodat niemand wint of verliest bij mogelijke akkoorden die nu gesloten worden."

"We zullen sowieso geen algemene loonsverlaging aanvaarden. Elke zaak zal apart bestudeerd moeten worden, zodat de schade beperkt kan worden."