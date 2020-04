Profclubs betaalden vorig jaar ruim 46 miljoen euro aan makelaars

De clubs uit 1A en 1B gaven in de periode tussen 1 april 2019 en 31 maart 2020 meer dan 46 miljoen euro aan tussenpersonen. De 1A-clubs waren goed voor het leeuwendeel van dat bedrag: 43,7 miljoen. De bedragen liggen een tikkeltje lager dan vorig jaar, toen werd er 48,6 miljoen uitgegeven (waarvan 44,3 door 1A-clubs).

Anderlecht heeft het meeste uitgegeven aan makelaars: 7 miljoen euro al is dat voor de Brusselaars wel al flink wat minder dan een jaar eerder. Het wordt gevolgd door Club Brugge (5,8 miljoen) en Gent (4,3 miljoen).

In 1B gaat het er dus wat rustiger aan toe. Daar kregen de makelaars "maar" 2,4 miljoen euro. Opvallend is dat Lokeren het meeste geld uitgaf. Die club werd laatste in de reeks en zit in financieel erg slechte papieren.

In het rapport worden ook alle transfers en de betrokken makelaars opgelijst. Een naam springt natuurlijk in het oog: Mogi Bayat. Zijn naam duikt op in 44 transferdossiers. Andere namen die erg vaak terugkomen zijn onder anderen die van Evert Maeschalk en Stijn Francis.