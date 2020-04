Peter Vandenbempt: "Wie wil er nog 1B?"

De (financiële) problemen bij heel wat teams uit 1A en 1B zouden wel eens voor een grondige hervorming van het profvoetbal kunnen zorgen. Zal 1B op korte of lange termijn sneuvelen?

Het moet zo ongeveer het enige zijn waarover de leden van de werkgroep van de Pro League het na drie video calls eens zijn: 24 profploegen in ons voetbal is te veel. Het uitstekende werk van de Licentiecommissie heeft dat nog een keer aangetoond : een hele resem clubs zijn niet levensvatbaar en volgens licentiemanager Nils Van Brantegem hebben er nog heel veel in extremis alle zeilen moeten bijzetten om aan hun licentie te geraken. Ook dat is in principe geen vrolijk nieuws. Maar over hoe het voetbal er na de stoet der gebuisden voor het BAS en in de jaren nadien moet uitzien, lopen de meningen uiteen.Daarbij duikt het oude idee weer op om de betere belofteploegen in 1B te laten spelen. Alles dus om zelfs ook volgend seizoen vast te houden aan de huidige formule in 1A met 16 clubs en play-offs. Zélfs de terugwedstrijd tussen Oud-Heverlee Leuven en Beerschot op neutraal terrein laten spelen. Die twee clubs hebben op dat idee overigens gezamenlijk en furieus gereageerd in een mail aan de leden van de werkgroep.

Licentiemanager Nils Van Brantegem met Gent-manager Michel Louwagie

Naar 1 profcompetitie met 16, 18 of 20 clubs?

Voor anderen kan het ‘opvullen’ van 1B met belofteploegen echt niet meer zijn dan een overgangsmaatregel voor één seizoen. Voor hen moet 1B ten laatste na volgend seizoen verdwijnen. Belofteploegen in 1B vier keer tegen mekaar laten spelen, heeft geen enkele meerwaarde in vergelijking met de huidige beloftecompetitie. Zij stellen voor om na het overgangsjaar naar 1 profcompetitie te evolueren met - afhankelijk van het aantal proflicenties - 18 of 20 clubs, wie weet toch maar 16 - en daaronder het amateurvoetbal te organiseren. In 1 reeks of twee reeksen, een Vlaamse en een Waalse. Daarin kun je dan wel de belofteploegen van 1A laten spelen. En die hoogste reeks kan zelfs met 18 nog play-offs spelen, weliswaar in een andere vorm, bijvoorbeeld met vier voor de titel en de eerste Europese plaatsen.

Je kunt de belofteploegen van 1A in de hoogste reeks van het amateurvoetbal laten spelen. Peter Vandenbempt

Als er maar 20 teams overblijven na het BAS, lijkt 1B nu al te moeten verdwijnen